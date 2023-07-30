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Bugün kimin maçı var? 30 Temmuz 2023 Pazar maç programı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve son Serie A şampiyonu Napoli, Teofilo Patini Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hazırlık maçında Napoli, Hatayspor'u 4-0 yendi. Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı. Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, İtalya Serie B ekibi Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 30 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.

09:06 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı Napoli'ye 4-0 mağlup oldu. Teofilo Patini Stadı'nda oynanan maçta Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin gollerini 23 ve 27. dakikalarda Victor Osimhen, 64 ve 70. dakikalarda da Giovanni Simeone attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta İtalya Serie B takımlarından US Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0 yenildi. İstanbul'da Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı Katar ekibi 57. dakikada Muralha'nın attığı golle 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 30 Temmuz 2023 Pazar30 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (30 Temmuz 2023 Pazar kimin maçı var?)

  1. 12:00 Leicester City - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok
  2. 13:00 Manchester City - Atletico Madrid Hazırlık Maçı Yayın Yok
  3. 14:30 Braunschweig - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports 2
  4. 14:30 Greuther Fürth - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
  5. 14:30 Hansa Rostock - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3 Tivibu Spor 3
  6. 17:00 Feyenoord - Benfica Hazırlık Maçı Feyenoord Youtube
  7. 19:00 Aston Villa - Brentford Premier Lig Yaz Serisi Bein Sports 3
  8. 19:05 Galatasaray İmza Töreni Galatasaray Ücretli Youtube
  9. 19:30 PSV - Nottingham Forest Hazırlık Maçı Yayın Yok
  10. 20:00 Trabzonspor - AEK Hazırlık Maçı A Spor
  11. 21:45 Chelsea - Fulham Premier Lig Yaz Serisi Bein Sports 3
  12. 22:00 Sporting - Villarreal Hazırlık Maçı Yayın Yok
  13. 22:00 Botafogo RJ - Coritiba Brezilya Serie A Smart Spor HD Spor Smart
  14. 22:00 America Mineiro - Palmeiras Brezilya Serie A D Smart Kanal 90

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor

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