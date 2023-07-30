Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini açıkladı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak Madrid'e döndüğünü açıkladı. Arda Güler de yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı. Menisküs yırtığı, ciddi bir sakatlıktır. Ancak, uygun tedavi ile menisküs yırtığı olan kişiler, diz eklemlerini eski performanslarına kavuşturabilirler. Peki menisküs yırtığı nedir? Menisküs yırtığı geçiren diz eklemlerini korumak için ne yapmalı?