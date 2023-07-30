Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı Napoli'ye 4-0 mağlup oldu. Teofilo Patini Stadı'nda oynanan maçta Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin gollerini 23 ve 27. dakikalarda Victor Osimhen, 64 ve 70. dakikalarda da Giovanni Simeone attı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta İtalya Serie B takımlarından US Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0 yenildi. İstanbul'da Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı Katar ekibi 57. dakikada Muralha'nın attığı golle 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 30 Temmuz 2023 Pazar30 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (30 Temmuz 2023 Pazar kimin maçı var?)
- 12:00 Leicester City - Liverpool Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 13:00 Manchester City - Atletico Madrid Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 14:30 Braunschweig - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports 2
- 14:30 Greuther Fürth - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
- 14:30 Hansa Rostock - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3 Tivibu Spor 3
- 17:00 Feyenoord - Benfica Hazırlık Maçı Feyenoord Youtube
- 19:00 Aston Villa - Brentford Premier Lig Yaz Serisi Bein Sports 3
- 19:05 Galatasaray İmza Töreni Galatasaray Ücretli Youtube
- 19:30 PSV - Nottingham Forest Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Trabzonspor - AEK Hazırlık Maçı A Spor
- 21:45 Chelsea - Fulham Premier Lig Yaz Serisi Bein Sports 3
- 22:00 Sporting - Villarreal Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 22:00 Botafogo RJ - Coritiba Brezilya Serie A Smart Spor HD Spor Smart
- 22:00 America Mineiro - Palmeiras Brezilya Serie A D Smart Kanal 90
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor