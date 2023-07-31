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Bugün kimin maçı var? 31 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı

Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, sahasında oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Sezon öncesi çalışmaları için ABD'de kamp yapan Barcelona ile Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 Barcelona kazandı. Manchester City ile Atletico Madrid, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadele sonunda yüzü gülen taraf 1-2 skor ile Atletico Madrid oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

10:31 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Yeni sezon çalışmaları için Trabzonspor, hazırlık maçında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, sahasında oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. AEK'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Levi Garcia, 41. dakikada Niclas Eliasson ve 75. dakikada Tom van Weert kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 54. dakikada Maxi Gomez'den geldi.

Dünya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid, heyecan dolu bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık skorla Barcelona kazandı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Chelsea ile Fulham, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Chelsea rakibini rahat bir şekilde 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (31 Temmuz 2023 Pazartesi kimin maçı var?)

  • 16:00 Ankaragücü - Karagümrük Hazırlık Maçı Yayın Yok
  • 18:00 Kayserispor - Konyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
  • 18:30 İsmail Kartal Basın Toplantısı FB TV
  • 18:30 Gaziantep FK - Bursaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok

Kimin maçı var? (1 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?)

  1. 13:20 PSG - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok
  2. 15:00 Heidenheim - Paphos Hazırlık Maçı Heidenheim FC Youtube
  3. 17:00 Mainz - St.Gallen Hazırlık Maçı Mainz 05 Youtube
  4. 19:00 Salernitana - Hatayspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
  5. 19:30 Volendam - Alanyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
  6. 20:00 Galatasaray - Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yayın Yok
  7. 20:30 Zimbru Chisinau - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
  8. 21:30 Celtic - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok
  9. 21:45 Grosseto - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor



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