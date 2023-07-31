Dünya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid, heyecan dolu bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık skorla Barcelona kazandı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Chelsea ile Fulham, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Chelsea rakibini rahat bir şekilde 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.