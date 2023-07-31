Bugün kimin maçı var?
Yeni sezon çalışmaları için Trabzonspor, hazırlık maçında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, sahasında oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. AEK'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Levi Garcia, 41. dakikada Niclas Eliasson ve 75. dakikada Tom van Weert kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 54. dakikada Maxi Gomez'den geldi.
Dünya futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid, heyecan dolu bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık skorla Barcelona kazandı. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Chelsea ile Fulham, hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Chelsea rakibini rahat bir şekilde 2-0 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 31 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (31 Temmuz 2023 Pazartesi kimin maçı var?)
- 16:00 Ankaragücü - Karagümrük Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 18:00 Kayserispor - Konyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 18:30 İsmail Kartal Basın Toplantısı FB TV
- 18:30 Gaziantep FK - Bursaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
Kimin maçı var? (1 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?)
- 13:20 PSG - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 15:00 Heidenheim - Paphos Hazırlık Maçı Heidenheim FC Youtube
- 17:00 Mainz - St.Gallen Hazırlık Maçı Mainz 05 Youtube
- 19:00 Salernitana - Hatayspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 19:30 Volendam - Alanyaspor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:00 Galatasaray - Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Yayın Yok
- 20:30 Zimbru Chisinau - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
- 21:30 Celtic - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:45 Grosseto - Fiorentina Hazırlık Maçı Yayın Yok
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?
Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor