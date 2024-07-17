Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 TEMMUZ 2024
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı bulutlu 31
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda uyardı.
Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamaları istendi.