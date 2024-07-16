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Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına karşı uyarı

Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, il genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklendiğinden dolayı orman yangınları açısından bu durumun büyük bir risk oluşturması üzerine uyarıda bulundu.

17:11 - 16/07/2024 Salı
IHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çanakkale Valiliği, il genelinde beklenen artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada
, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ilimizde genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır"
denildi.



#Çanakkale
#Çanakkale Valiliği
#orman yangını
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