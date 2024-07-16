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Soma'da orman yangını 2'nci gününde: Alevler büyük ölçüde kontrol altında

10:42 - 16/07/2024 вторник
Güncelleme: 11:01 - 16/07/2024 вторник
DHA

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı.

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Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

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Ayrıca bölgede elektrikler kesildi.

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Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı.

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İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi. 

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Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi. 

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Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. 

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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde havalanan hava araçlarının da desteğiyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. 

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