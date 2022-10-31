Özgün Bugünkü maçlar hangileri? 31 Ekim 2022 maç programı
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Bugünkü maçlar hangileri? 31 Ekim 2022 maç programı

Süper Lig’de 12. hafta, Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa'daki Ligue 1 maçlara, hafta sonu devam edildi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Girona ile 1-1 berabere kaldı. Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Süper Lig’de ise Spor Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, rakip sahada İstanbulspor'u 5-2 yendi. Beşiktaş ise HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Süper Lig 12. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanmış olacak. Peki 31 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları ve sonuçları

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 31 Ekim 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta taraftarlarını mutlu etti. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Girona ile 1-1 berabere kaldı. İşte bugün kimin maçı var? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta hangi kanalda?

  1. 20.00 Sivasspor-Antalyaspor beIN Sports 2
  2. 20.00 Başakşehir-Giresunspor beIN Sports 1

1.Lig bugünkü maç programı

  • 20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK TRT Spor, beIN Max 1

İspanya La Liga kimin maçı var?

23.00 Elche-Getafe S Sport

İtalya Serie A hangi maçlar var?

  • 20.30 Hellas Verona-Roma S Sport
  • 22.45 Monza-Bologna S Sport

Premier Lig maç sonuçları

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Zirve mücadelesi veren Manchester City, konuk olduğu küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'yi Kevin De Bruyne'ün 49. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tottenham, deplasmanda Bournemouth'u 3-2, Newcastle United, konuk ettiği Aston Villa'yı 4-0, Manchester United ise ağırladığı West Ham United'ı tek golle geçti.

Premier Lig'de Arsenal 31 puanla liderliğini sürdürürken, son şampiyon Manchester City'nin 29, Tottenham'ın 26, Newcastle United'ın 24, Manchester United'ın 23 puanı bulunuyor.

La Liga haftanın sonuçları

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında lider Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Girona ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 1-0 mağlup ederek zirve takibinde iddialı konuma geldi. Cadiz, konuk ettiği Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla geçerek sürpriz yaptı.

La Liga'da Real Madrid 32 puanla birinci, Barcelona 31 puanla ikinci, Atletico Madrid ise 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Serie A haftanın sonuçları

İtalya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında namağlup tek takım Napoli, ağırladığı Sassuolo'yu 4-0'lık farklı skorla mağlup etti.

Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen 4, 19 ve 77. dakikalarda attığı 3 golle "hat-trick" yaparken, diğer golü de 36. dakikada Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Atalanta, Empoli deplasmanından 2-0 galip ayrılırken, Milan ise konuk olduğu Torino'ya 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Serie A'da 32 puanlı Napoli'yi 27 puanla Atalanta, 26 puanla Milan takip ediyor.

Bundesliga haftanın sonuçları

Almanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun sürpriz ekibi Union Berlin, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son şampiyon Bayern Münih, evinde ağırladığı Mainz 05'i 6-2 gibi farklı bir skorla yenerek zirvedeki iddiasını sürdürdü.

Freiburg, konuk olduğu Schalke 04'ü 2-0, Borussia Dortmund ise deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

12. haftası tamamlanan ligde, 26 puanlı lider Union Berlin'i, 25 puanla Bayern Münih, 24 puanla Freiburg, 22 puanla Borussia Dortmund 22 izledi.

Ligue 1 haftanın sonuçları

Fransa 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında, lider Paris Saint-Germain (PSG) çekişmeli maçta Troyes karşısında 4-3 galip ayrıldı.

Ev sahibi takım, Carlos Soler'in 24, Lionel Messi'nin 55, Neymar'ın 62 ve Kylian Mbappe'nin penaltıdan 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Son haftalarda çıkışa geçen Lens, konuk ettiği Toulouse'u 3-0'la, Rennes ise evinde ağırladığı Montpellier'i yine aynı skorla geçti.

Puanını 35'a çıkaran namağlup PSG liderliğini sürdürürken, 30 puanlı Lens ikinci, 27 puanlı Rennes üçüncü sıranın sahibi oldu.

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