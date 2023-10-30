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30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi

Bugün okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu. 30 Ekim Pazartesi günü öğrenciler okula gitmeyecek.

08:35 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okul tatili

Okul tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı’nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet’in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." açıklamasında bulundu.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye’nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet’imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı’nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet’in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."



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#cumhurbaşkanı
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