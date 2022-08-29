Bugün postaneler açık mı? 29 Ağustos 2022 PTT çalışma saatleri

30 Ağustos nedeniyle vatandaşlar PTT'nin çalışma durumunu merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları çalışmazken Bugün postaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, 29 Ağustos’ta’ta PTT kaça kadar açık, bugün yarım gün mü çalışacak? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte merak edilen tüm detaylar...

29 Ağustos’ta PTT’ler açık mı, yarım gün mü çalışma olacak?

29 Ağustos ise Pazartesi gününe denk gelmektedir. Ancak 29 Ağustos resmi Tatil olmadığı için yarım gün de değildir.

Bugün yani 29 Ağustos Pazartesi günü PTT başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının yanı sıra özel teşebbüsler de normal mesai düzenlerinde işleyişlerine devam edecek.

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır.

REKLAM

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

PTT, PTT KARGO çalışma saatleri

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30