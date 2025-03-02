Bursa İftar saati 2025: Bursa'da bugün iftar saat kaçta? 2 Mart Bursa İmsakiye

İslam dünyasında Ramazan ayı coşkusu devam ediyor. Ramazan ayının ilk günü geride kalırken, Bursa'da bugün iftar saati araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bursa'da bugün iftar saat 19.03'te yapılacak. İşte Bursa imsak vakitleri ve oruç ile ilgili bilgiler.





BURSA'DA BUGÜN (2 MART) İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan İmsakiyeye göre, B ursa'da bugün iftar vakti saat 19.03'te olacak. Oruç tutanlar ezanın ardından ikinci gün için iftarını yapmış olacak.





Kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır?

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler. Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına...” diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir:





a) Kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibarı ile bir kamerî ay hesabı ile -ki, bu yirmi dokuz veya otuz gündür; ihtiyaten otuz gün tercih edilmesi uygundur- oruçlarını tutar.

b) Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp gününe gün kaza edilir. Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tövbe ve istiğfar etmesi de gerekir.



