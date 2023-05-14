14 Mayıs Marmara Bölgesi Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , 28. Dönem genel seçim sonuçları, seçime katılan ittifakların ve partilerin oy oranları anbean haberimizde. Bursa'da seçim e katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları ve partilere göre milletvekili dağılımı anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

14 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Bursa sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SON DURUM

Toplam Sandık : 3.525

Toplam Seçmen : 1.222.734

Açılan Sandık : 1.651

Açılan Sandık Oranı : % 46.84

Kullanılan Oy : 491.576

Geçerli Oy : 481.604

Katılım Oranı : % 91.1

Oy Oranı Oy Sayısı Milletvekili Sayısı

CUMHUR İTTİFAKI : % 48,29 232.572 5

AK PARTİ : % 35,53 171.133 4

MHP : % 8,78 42.309 1

YENİDEN REFAH : % 3,02 14.559 -

BBP : % 0,95 4.571 -

MİLLET İTTİFAKI : % 40,47 194.894 5

CHP : % 26,22 126.265 3

İYİ PARTİ : % 14,25 68.629 2

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 3,91 18.837 -

YEŞİL SOL PARTİ : % 2,76 13.304 -

TİP : % 1,15 5.533 -

ATA İTTİFAKI : % 3,76 18.122 -

ZAFER PARTİSİ : % 3,48 16.743 -

AP : % 0,29 1.379 -

MEMLEKET : % 1,29 6.209 -

GENÇPARTİ : % 0,38 1.827 -

VATAN PARTİSİ : % 0,21 1.029 -

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI : % 0,18 841 -

SOL PARTİ : % 0,08 379 -

TKP : % 0,08 365 -

TKH : % 0,02 97 -

ANAP : % 0,17 837 -

MİLLET : % 0,12 563 -

AB : % 0,10 484 -

HAK-PAR : % 0,07 319 -

HKP : % 0,05 246 -

MİLLİ YOL : % 0,04 175 -

YP : % 0,03 130 -

ÖNDER ÜNLÜSOY : % 0,02 116 -

OKTAY ÇINAR : % 0,01 65 -

OSMAN ONAT ÇETİNKAYA : % 0,00 24 -

BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SON DURUM

Toplam Sandık : 3.345

Toplam Seçmen : 1.147.471

Açılan Sandık : 2.221

Açılan Sandık Oranı : % 66.4

Kullanılan Oy : 665.665

Geçerli Oy : 653.371

Katılım Oranı : % 89.83

Oy Oranı Oy Sayısı Milletvekili Sayısı

CUMHUR İTTİFAKI : % 55,95 365.589 6

AK PARTİ : % 42,00 274.401 5

MHP : % 9,21 60.151 1

YENİDEN REFAH : % 4,07 26.577 -

BBP : % 0,68 4.460 -

MİLLET İTTİFAKI : % 32,63 213.165 4

CHP : % 21,98 143.638 3

İYİ PARTİ : % 10,64 69.527 1

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI : % 4,79 31.283 -

YEŞİL SOL PARTİ : % 4,79 31.283 -

ATA İTTİFAKI : % 2,99 19.505 -

ZAFER PARTİSİ : % 2,74 17.932 -

AP : % 0,24 1.573 -

MEMLEKET : % 1,18 7.693 -

GENÇPARTİ : % 0,21 1.390 -

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI : % 0,18 1.199 -

TKP : % 0,09 596 -

SOL PARTİ : % 0,07 482 -

TKH : % 0,02 121 -

VATAN PARTİSİ : % 0,15 974 -

ANAP : % 0,13 872 -

AB : % 0,11 718 -

MİLLET : % 0,11 707 -

HKP : % 0,06 358 -

HAK-PAR : % 0,05 327 -

YP : % 0,02 105 -

SALİCAN MUSTAFA : % 0,01 92 -

KEMAL TÜFENK : % 0,01 30 -

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285

14 Mayıs Bursa 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

Türkiye geneli 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre Bursa sandık sonuçları, parti oy sayısı, ittifak oy oranları ve milletvekili listesi Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

2023 Bursa ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

İLK DEFA OY KULLANACAK KAÇ KİŞİ VAR?

AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesinden bu yana oy verme yaşına gelen yaklaşık 5,2 milyon kişi seçim günü ilk kez söz sahibi olacak. Bu da seçmenlerin yüzde sekizi anlamına geliyor.

28. Dönem Bursa Milletvekilleri Listesi

AK Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

AK Parti Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1- Mustafa Varank

2- Ayhan Salman

3- Osman Mesten

4- Emel Gözükara Durmaz

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Mustafa Yıldırım

7- Fuat Alpaslan

8- Süleyman Çelik

9- Asuman Akçay Sakallı

10- Mustafa Kaya

CHP 1. bölge Bursa Milletvekili adayları

1- Kayıhan Pala

2- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3- Mehmet Atmaca

4- İsmet Karaca

5- Jülide Akköprü

6- Alpaslan Yıldız

7- Engin Tamer

8- Serkan Öztürk

9- Özgür Yıldız

10- Canan Akın Erdem

CHP 2. bölge Bursa milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 1. bölge milletvekili adayları

1- Hasan Öztürk

2- Cemalettin Kani

3- Orhan Sarıbal

4- Erkan Dönmez

5- Şahin Sevinç

6- Funda Türkcoş Pekiner

7- Ender Teke

8- Huriye Canan Çelik Tunar

9- Mehmet Önder

10- Seda Bozdağ Güzelkaya

MHP Bursa 2. bölge milletvekili adayları

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

İYİ PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

2- SEVİNÇ ATABAY

3- YÜKSEL YILMAZ

4- ŞEYDA ŞAHİN

5- YAHYA BAHADIR

6- BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

7- RESÜL KAPLAN

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- EVREN ŞAHİN

10- FEYZA TEMEL

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- HASAN TOKTAŞ

2- İBRAHİM ALAGÖZ

3- ORHAN ÖZER

4- SERMİN CAN ÖZENSOY

5- ERDAL AY

6- HATİCE DENİZ

7- ZAFER MİLLİ

8- OSMAN ATALAY AKMAN

9- ENVER YENİÇERİ

10- DİLEK DURAK

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Dogrulama Sistemi sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdıgından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif oldugundan emin olununuz.

3) Kimlik Dogrulama Yöntemi – kullanmak istediğiniz kimlik dogrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.





Bursa ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alan Bursa, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Bursa ilinin tarihi, coğrafi özellikleri, ilçeleri ve güncel nüfusu hakkında ayrıntılı bilgileri bir makalede toplayabiliriz.

Tarihi:

Bursa, tarihi Pers, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olmuş ve birçok önemli tarihi olaya tanıklık etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi tarafından fethedilen Bursa, İstanbul'dan önce imparatorluğun başkenti olarak hizmet vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehir, mimari, sanat ve kültürel mirasıyla ünlü olmuştur. Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde de önemli bir ekonomik ve kültürel merkez olmuştur.

Coğrafi Özellikleri:

Bursa, Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alır. İlin yüzölçümü 11.043 km²'dir. Doğusunda Kocaeli ve Sakarya, güneyinde Bilecik, batısında Balıkesir, kuzeyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Bursa ilinin en önemli doğal özellikleri arasında Uludağ Dağı, İznik Gölü, Oylat Mağarası, Gölyazı, Uluabat Gölü ve Soğukpınar Şelalesi sayılabilir.

İlçeleri:

Bursa ilinin 17 ilçesi vardır. Bu ilçeler; Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Orhangazi'dir. Bursa'nın en büyük ilçesi Osmangazi'dir ve Bursa'nın merkez ilçesidir.

Nüfus:

Bursa ilinin 2021 yılı nüfusu 3.056.120'dir. Şehir, Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri ve Marmara Bölgesi'nin en kalabalık ikinci şehridir. Bursa'nın nüfusu her yıl artmaktadır ve şehir, göç alan bir bölgedir.

Turizm:

Bursa, tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve termal turizm olanaklarıyla ziyaretçiler için önemli bir turistik destinasyondur. Bursa, tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve termal turizm olanaklarıyla ziyaretçiler için önemli bir turistik destinasyondur. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tarihi eserlerin yanı sıra, Türk-İslam sanatının en güzel örneklerini barındıran cami, türbe ve hanlarla doludur. Bursa'nın en ünlü turistik yerleri arasında Uludağ Milli Parkı, Cumalıkızık Köyü, Bursa Kalesi, Ulu Camii, Yeşil Türbe, Osman Gazi Türbesi, Kapalıçarşı ve Tophane Saat Kulesi yer alır.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



