Bursa Keles seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa Keles cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa Keles seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa Keles seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa Keles Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa Keles Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Keles, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Bu yazımızda, Keles'in tarihi, coğrafi özellikleri, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe:

Keles, Bursa'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçenin tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Osmanlı döneminde ise önemli bir geçiş noktası olarak kullanılmıştır. İlçe, 1923 yılında Bursa'ya bağlı bir ilçe haline gelmiştir.

Coğrafya:

Keles, Bursa'nın güneybatısında yer almaktadır. Doğusunda Mustafakemalpaşa, güneyinde Karacabey, batısında Susurluk, kuzeyinde de Bursa il sınırları yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 834 kilometrekaredir. Keles'in en önemli doğal güzelliklerinden biri, Uludağ Milli Parkı'dır.

Mahalleleri:

Keles'in toplam 25 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler; Adaköy, Akçaağıl, Alanköy, Altıntaş, Aşağı Kırcalar, Bakacak, Başköy, Büyükhüyük, Çamlık, Gürle, Gözede, İhsaniye, İncirli, Kaymakçı, Kılıç, Kırcalar, Kızık, Kocaoba, Küçükhüyük, Mecidiye, Musabeyli, Olucak, Örencik, Sarıalan ve Sarıyahşi'dir.

Nüfus:

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Keles'in nüfusu 11.596'dır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 14 kişi/km²'dir.



