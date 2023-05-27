Bursa İznik seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Bursa İznik cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Bursa İznik seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Bursa İznik seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Bursa İznik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Bursa İznik Hakkında

Bursa'nın güneybatısında, Marmara Bölgesi'nde yer alan İznik ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. İşte İznik ilçesi hakkında detaylı bilgiler:

Tarihçe:

İznik, antik çağda Nikaia adıyla anılıyordu. Roma İmparatoru Augustus tarafından MÖ 264 yılında kuruldu ve Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri haline geldi. 1204 yılında IV. Haçlı Seferi sonrasında İznik'e gelen İznik İmparatorluğu'nun kurucusu olan Türkmenler, burayı ele geçirerek Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna zemin hazırladılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun İznik'i fethetmesiyle, İznik Türklerin eline geçti.

Coğrafya:

Bursa'nın güneybatısında yer alan İznik ilçesi, 2.400 km²'lik bir alanı kapsamaktadır. İznik Gölü'nün kuzeydoğu kıyısında konumlanmıştır. Doğusunda Yenişehir, batısında Nilüfer, kuzeyinde Orhangazi ilçeleri, güneyinde ise Bilecik sınırı yer almaktadır.

Mahalleleri:

İznik ilçesinde toplamda 32 mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Aksungur Mahallesi, Akviran Mahallesi, Araplar Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Asmalı Mahallesi, Aydınlık Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Balıklı Mahallesi, Bürücek Mahallesi, Çardak Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Cumalıkızık Mahallesi, Derecik Mahallesi, Ekinli Mahallesi, Emir Sultan Mahallesi, Ertuğrul Mahallesi, Fatih Mahallesi, Göllü Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Hacı İbrahim Mahallesi, Hacı Osman Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Kale Mahallesi, Kara Mustafa Mahallesi, Karadonlu Mahallesi, Kazıklı Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Şahin Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yeniköy Mahallesi şeklindedir.

Nüfus:

İznik ilçesinin nüfusu 2021 yılı verilerine göre 40.767'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 17 kişi/km²'dir.



