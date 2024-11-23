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Bursa'yı lodos vurdu; deniz ile kara birleşti

Bursa'yı lodos vurdu; deniz ile kara birleşti

14:4023/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bursa
Bursa

Bursa'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 7 kilometre uzunluğundaki sahilde, dev dalgalar sahil bandığını doldurdu. Sahil şeridinde deniz ile kara birleşti.

Deniz ile karanın birleştiği sahil şeridinde bulunan iş yerleri su ile dolarken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri sahil şeridindeki suların tahliyesine başladı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde buluna Atlıçayır Bulvarı'nda sağanak yağışlar nedeniyle oluşan su birikintileri Belediye görevlilerin müdahalesi ile tahliye edildi. 

Rögarlar taştı

Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Uludağ beyaza büründü

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da hava sıcaklığı-10 dereceyi gördü. Oteller bölgesi ve kayak merkezi beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının -10 olduğu Uludağ'da turistik bölgeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sezonun ilk kar yağışını izlemek için Uludağ'a çıkarken, ekiplerde yollarda çalışmalara başladı. Kasım ayının sonuna yaklaşırken, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.



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