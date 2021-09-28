Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı İOKBS 2021 sonuç ekranı

İOKBS’ye başvuran öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MEB tarafın beklenen son dakika açıklama geldi. Bursluluk sınav sonuçları açıklandı. İşte MEB İOKBS sonuçları sorgulama sayfası ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İOKBS sonuçları MEB tarafından açıklandı. Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanabilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.