BURSLULUK SINAV TARİHİ: 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?

Eğitim hayatlarında önemli bir maddi destek ve motivasyon kaynağı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2025 yılı için şimdiden öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde her yıl düzenlenen ve ilköğretimin 5. sınıfından başlayarak lisenin 11. sınıfına kadar binlerce öğrencinin katıldığı bu kritik sınav için geri sayım heyecanı hissedilmeye başlandı.