BURSLULUK SINAV TARİHİ: 2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı ne zaman?

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan ve binlerce öğrencinin geleceğine dokunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için hazırlıklar hız kazandı. Ortaokulun 5, 6, 7, 8. sınıfları ile lisenin hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında eğitim gören on binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek bu önemli sınava odaklanmış durumda. Yoğun ders çalışma temposunun ardından, şimdi tüm gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi.
Eğitim hayatlarında önemli bir maddi destek ve motivasyon kaynağı olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 2025 yılı için şimdiden öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde her yıl düzenlenen ve ilköğretimin 5. sınıfından başlayarak lisenin 11. sınıfına kadar binlerce öğrencinin katıldığı bu kritik sınav için geri sayım heyecanı hissedilmeye başlandı.
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavının yapılacağı tarih açıklandı.
Buna göre; Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da başlayacak.
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.
İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.