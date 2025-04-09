BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sınava katılacak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri, şimdi sınavın yapılacağı tarihi ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. Bursluluk sınavının detayları, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih ve sınavın uygulanacağı yerler için adayların gözleri MEB duyurularında olacak.