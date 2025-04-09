BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kazanan öğrencilere burs fırsatı sunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için tarih belli oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılacağı sınav, bu yıl Nisan ayında yapılacak. Adaylar ise sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Sınav giriş yerleri, kısa süre içinde ÖSYM’nin ilgili platformlarında ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sınava katılacak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri, şimdi sınavın yapılacağı tarihi ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. Bursluluk sınavının detayları, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih ve sınavın uygulanacağı yerler için adayların gözleri MEB duyurularında olacak.
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.