Özgün Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı
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Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı

Bursluluk sınavı giriş belgesi sınava girecek adayların gündeminde... İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sebebiyle ertelenen bursluluk sınavı 5 Eylül tarihinde yapılacak. Peki, bursluluk sınavı için giriş belgesi nasıl sorgulanır? İOKBS sınav yeri öğrenme ekranı..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı
bursluluk sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı uzun zamandır öğrenci ve veliler tarafından bekleniyordu. Sınav tarihine kısa bir süre kala, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, bursluluk sınavı giriş belgesi nereden alınır? sorusu merak ediliyor.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. 2021 İOKBS sınavı giriş belgesi ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 28 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden online olarak yayınlanacak.

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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