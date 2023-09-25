|
Özgün

Casper Via X30 Plus özellikleri

Casper Via X30 Plus, 2023 yılında piyasaya sürülen orta sınıf bir akıllı telefondur. 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç IPS LCD ekrana sahiptir. Telefon, MediaTek Helio G99 işlemci ve 8 GB RAM ile güçlendiriliyor. MicroSD kart kullanılarak genişletilebilen 256 GB dahili depolama alanına sahiptir. Peki Casper Via X30 Plus fiyatı ne kadar? İşte Casper Via X30 Plus'ın güncel fiyatı.

14:28 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Casper Via X30 Plus özellikleri ve fiyatı

Casper Via X30 Plus özellikleri ve fiyatı

Casper Via X30 Plus
, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü lensli arka kamera kurulumuna sahip. Ön kamerada 16 MP sensör bulunuyor.

Casper Via X30 Plus'ın temel özellikleri neler?

Telefonda 33W hızlı şarjı destekleyen 4600mAh batarya bulunuyor. Kutudan Android 12 çalıştırıyor.

İşte Casper Via X30 Plus'ın temel özelliklerinin bir özeti:

  1. Ekran: 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç IPS LCD ekran
  2. İşlemci: MediaTek Helio G99
  3. Bellek: 8GB
  4. Depolama: 256GB
  5. Arka kamera: 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör
  6. Ön kamera: 16MP sensör
  7. Pil: 33W hızlı şarjlı 4600mAh
  8. İşletim sistemi: Android 12

Casper Via X30 Plus fiyatı ne kadar?

2023 yılı Eylül ayı itibarıyla
Casper Via X30 Plus'ın fiyatı
9.499 TL'dir. Bu fiyat, telefonun 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu için geçerlidir. Telefonun 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyonunun fiyatı ise 8.999 TL'dir.

Casper Via X30 Plus, Türkiye'de Casper'ın resmi internet sitesi ve yetkili satıcılarından satın alınabilir. İşte Casper Via X30 Plus'ın güncel fiyatı:

  • 256 GB: 9.499 TL
  • 128 GB: 8.999 TL
iPhone 15 Pro Özellikleri ve Fiyatı
iPhone 15 Pro Özellikleri ve Fiyatı

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Apple Wonderlust etkinliğinde tanıtıldı. iPhone 15 Pro, Apple'ın 2023 yılında çıkardığı amiral gemisi telefonudur. iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'ya göre bir dizi yeni özellik ve tasarım değişikliğiyle birlikte gelebilir. iPhone 15 Pro, Apple'ın en gelişmiş telefonu olacağı için, birçok kişi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. iPhone 15 Pro modelinin teknik özellikleri de açıklandı. Beklendiği gibi güçlü telefonlarla karşılaştık. İşlemci ailesinin de yeni modellerle beraber yenilendiği açıklandı. iPhone 15 Pro özellikleri neler, kamerası nasıl? İşte Apple'ın yeni ürünü IPhone 15 Pro özellikleri ve fiyatına ilişkin bilgiler...

#Casper Via X30
#Casper Via X30 plus özellikleri
#Casper Via X30 plus fiyatı
#Casper
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Prim gün sayısının düşürülmesi için gözler Meclis’te: Bağ-Kur erken emeklilik şartları neler?