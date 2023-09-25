Casper Via X30 Plus özellikleri ve fiyatı
Casper Via X30 Plus
, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü lensli arka kamera kurulumuna sahip. Ön kamerada 16 MP sensör bulunuyor.
Casper Via X30 Plus'ın temel özellikleri neler?
Casper Via X30 Plus'ın temel özellikleri neler?
Telefonda 33W hızlı şarjı destekleyen 4600mAh batarya bulunuyor. Kutudan Android 12 çalıştırıyor.
İşte Casper Via X30 Plus'ın temel özelliklerinin bir özeti:
- Ekran: 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç IPS LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- Bellek: 8GB
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör
- Ön kamera: 16MP sensör
- Pil: 33W hızlı şarjlı 4600mAh
- İşletim sistemi: Android 12
Casper Via X30 Plus fiyatı ne kadar?
Casper Via X30 Plus fiyatı ne kadar?
2023 yılı Eylül ayı itibarıyla
Casper Via X30 Plus'ın fiyatı
9.499 TL'dir. Bu fiyat, telefonun 256 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu için geçerlidir. Telefonun 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyonunun fiyatı ise 8.999 TL'dir.
Casper Via X30 Plus, Türkiye'de Casper'ın resmi internet sitesi ve yetkili satıcılarından satın alınabilir. İşte Casper Via X30 Plus'ın güncel fiyatı:
- 256 GB: 9.499 TL
- 128 GB: 8.999 TL
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3 saat önce