Cenaze namazı, ölen kişinin ruhunun huzura kavuşması için yapılan bir duadır. Cenaze namazı rüku ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah’a hamd ve sena etmek, Resulullah’a (s.a.s.) salat ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.

Cenaze namazı tekbirler arasında ne okunur?

Cenaze namazı, dört tekbirden oluşur. Tekbirler arasında, Sübhaneke, Salli-Barik duaları ve Fatiha suresi okunur. Cenaze namazının ardından, dua yapılır ve cenaze defnedilir.

Cenaze namazının kılınışı

Cenaze namazının kılınışı şu şekildedir:

İmam, cenaze namazını kıldırmaya niyet eder. Cemaat, imama uymak için saf tutar. İmam, tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat, imama uyup tekbir alır ve ellerini bağlar. İmam, Sübhaneke duasını okur. Cemaat, imama uyup Sübhaneke duasını okur. İmam, Salli-Barik duasını okur. Cemaat, imama uyup Salli-Barik duasını okur. İmam, Fatiha suresini okur. Cemaat, imama uyup Fatiha suresini okur. İmam, cenazenin için dua eder. Cemaat, imama uyup cenazenin için dua eder. İmam, selam verir. Cemaat, imama uyup selam verir.

Cenaze duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

"Allahümma'ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale'l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale'l iman. Ve hussa haze'l meyyite bi'r ravhi ve'r rahati ve'l mağfireti ve'r rıdvan. Allahümme in kane muhsinen fe zid fi ihsanihi ve in kane müsien fe tecavez anhü ve lakkihi'l emne ve'l Büşra ve'l keramete ve'z zülfa, bi rahmetike ya erhame'r - rahimin."

Cenaze duası Türkçe anlamı

Cenaze duası Türkçe anlamı şu şekilde: "Allah'ım! Dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, büyüğümüzü, küçüğümüzü mağfiret buyur ve bağışla. Allah'ım! Aramızdan yaşatacaklarını İslam üzere yaşat, öldüreceklerini İslam üzere öldür. Şuradaki ölüye kolaylık ve rahatlık ver ve onu bağışla. Bu kişi iyi bir kimseyse sen onun iyiliğini arttır, eğer günahkar ve kötüyse Sen merhametin ve rahmetinle bunları görmezden gel. Ona güven, müjde yakınlık ve ikramla mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım!."

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Diyanet İşleri Bakanlığı bilgilerine göre cenaze namazının abdestsiz şekilde kılınması caiz değildir. Fakat kişi abdest alamayacak durumdaysa, teyemmüm alarak cenaze namazını kılabilir.

Cenaze namazının hükmü nedir?

Cenaze namazı, Müslümanların, ölmüş din kardeşlerine son görevlerini yerine getirmelerini sağlayan namazdır. İster kadın ister erkek olsun, bir kişinin bile bu farzı yerine getirmesi durumunda, namaz kabul edilir.

Namaz ölü kişi için dua anlamına gelir. Bu nedenle Müslüman kişiler bu namaz vesilesiyle toplanarak ölü kişinin arkasından namaz kılarlar. Farz olan bu namaz, kılan kişinin ölü olan kişiye karşı sorumluluğu ve görevi olarak kabul edilir.







