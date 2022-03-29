Cengiz Ünder kimdir, kaç yaşında? Cengiz Ünder hangi takımlarda oynadı?

Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olan Cengiz Ünder, Türkiye İtalya maçında gösterdiği performansı ile çok konuşuldu. Maçın 4. dakikasında a milli takımı öne geçiren golü ile Cengiz Ünder'in hayatına ilişkin bilgiler merak kazandı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğmuştur. Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder, 2018 yılında Medipol Başakşehir'den Serie A'nın önemli ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştur. Cengiz Ünder ayrıca Türkiye A Milli Takım formasını da giymektedir.

CENGİZ ÜNDER PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

AS ROMA

13 Temmuz 2017 tarihinde 15 Milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imza atarak, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. Cengiz Ünder burada çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takdir toplamaya devam ediyor.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro bedelle Başakşehir'e transfer oldu.

Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına Avrupa Ligi Elemeleri'nde HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı. Maç 0-0 bitti. Rövanş maçında 26 dakika sahada kalmasına karşın 1 asist kaydetti. Maçta 2-2 bitince Başakşehir deplasman golüyle turu geçti. Diğer turda Shakhtar Donetsk ile eşleştiler. İlk maç İstanbul'da Donetsk'in 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Cengiz bu maçta 45 dakika süre almasına karşın varlık gösteremedi. İkinci maç Ukrayna'da Shakhtar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile bitince Başakşehir, Avrupa Kupası'ndan elendi.

Ligde, Başakşehir formasıyla ilk maçında Fenerbahçe karşısında çıktı ve 84 dakika süre aldı. 1-0 galip geldiler. Cengiz maçta gol veya asist yapamadı. Bir hafta sonra Bursaspor deplasmanında da 2-0 kazandılar. Cengiz bu maçta 62 dakika süre aldı. Üçüncü hafta Kasımpaşa maçında 90+4'de ilk asistini yaptı ve Başakşehir bu maçı 3-1 galip bitirdi. Ligin altıncı haftasında Alanyaspor deplasmanında 5-0 galip geldiler. Cengiz takımının dördüncü golünü kaydetti ve beşinci golün asistini yaptı. Maçı toplam 1 gol 1 asist ile tamamladı. Üç hafta sonra Akhisar Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikleri maçta 17. dakikada takımının ilk golünü attı. İkinci ve üçüncü golün asistini yaptı. Toplam 1 gol 2 asist ile güzel bir performans sergiledi. On ikinci hafta Vodafone Park'ta liderlik mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaştılar. Dakika yirmi birde Edin Visca'nın ortasında düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Maç 1-1 sona erdi. Cengiz takımının tek golünü atan isimdi. Ligin on yedinci haftasında, ilk yarının son maçında Kayserispor'a karşı bir gol kaydetti. Takımı ilk devreyi lider bitirdi.

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İkinci yarının ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup oldular ve ikinci sıraya gerilediler. Cengiz yirmi dördüncü haftaya kadar suskundu. Konyaspor deplasmanında 90+2 de takımının üçüncü golünü attı ve Başakşehir, Konyaspor karşısında deplasmanda 3-0 galip geldi. Yirmi dokuzuncu hafta şampiyonluk için kritik bir mücadelede Beşiktaş'ı konuk ettikleri maçta 2 gol birden attı. Takımı 3-1 galip geldi. Başakşehir sezonu şampiyon Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada tamamladı. Cengiz, ligde toplam 32 maça çıktı. 2511 dakika süre aldı ve 7 gol atıp 5 asist yapma başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk üç maçta kadroda değildi. Dördüncü maç, Göztepe deplasmanında 86 dakika forma giydi. Sonraki iki maçta yine kadroda değildi. Son 16 turunda Galatasaray ile eşleştiler. Cengiz'in 23 dakika forma şansı bulduğu mücadeleyi 2-1 kazanarak Galatasaray'ı kupanın dışına ittiler. Bir sonraki tur Akhisar Belediyespor ile eşleştiler. İstanbul'da maç 1-1 bitti. Deplasmanda Cengiz'in bir asist yaptığı maçı 0-2 kazandılar ve turu geçip Fenerbahçe'nin rakibi oldular. Fenerbahçe'ye karşı ilk maçı kendi evlerinde oynadılar. Başakşehir maça çok iyi başladı. Yedinci ve on birinci dakikalarda Cengiz iki gol kaydetti. Fenerbahçe on iki ve altmış birinci dakikalarda bu iki gole karşılık verdi ve maç 2-2 bitti. Bir sonraki maç Kadıköy'de 2-2 bitti ve uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Cengiz 6. sırada penaltı kullandı ve penaltıyı gole çevirdi. Başakşehir penaltılarda Fenerbahçe'ye karşı 12-11'lik üstünlük sağladı ve finale çıktı. Finalde Konyaspor ile eşleştiler. 120 dakika boyunca eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışlarına geçildi. Konyaspor penaltı atışlarında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve kupaya uzandı.

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Cengiz Ünder 2016/2017 sezonunda toplam 43 maça çıktı, 3292 dakika süre aldı. 9 gol attı 7 asist yaptı.

ALTINORDU FK

2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu ve 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı. İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıktı ve 80 dakika süre aldı. Bu maçta 2-0 galip geldiler ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldılar. E grubuna düştüler. E grubunda 4 puan toplayabildiler ve elendiler.

Cengiz, 2014/2015 sezonunda ligde ilk maçına Manisaspor karşısında çıktı ve 62 dakika süre aldı. İlk golünü Denizlispor deplasmanının 13. dakikasında kaydetti. Altınordu, bu maçta Denizlispor'u 1-2 mağlup etti. İki hafta sonra Alanyaspor'a 4-2 mağlup oldukları maçta 45 dakika süre almasına karşın 1 gol 1 asist ile oynadı. Bir sonraki hafta Boluspor'a 1-2 mağlup oldukları maçta 1 asist yaptı. Yirmi altıncı haftada oynanan Antalyaspor maçının 90+4. dakikasında attığı gol ile takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyeti getirdi. Yirmi dokuzuncu haftada attığı tek gol ile takımı Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Cengiz bu sezonda toplam 26 maça çıktı, 1744 dakika süre aldı. 5 gol atıp 5 asist yaptı.

BUCASPOR

2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer olmuştur.