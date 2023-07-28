1-0 geriye düşmelerine rağmen kendi oyunlarını oynamaya devam ettiklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Maçın her anında kendi futbolumuzu oynamaya devam ettik. Tabi ki de baktığınızda çok şanssız bir şekilde gol yedik ve uzun bir süre 1-0 geride oynadık. Ona rağmen her anda biz kendi futbolumuza devam ettik. Kendi futbolumuzu oynadığımız için de çocuklarımızla gurur duyuyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Rövanş maçı için de sabırsızlanıyorum. Çünkü işi Adana'ya da bırakmış olduk. Ama dediğim gibi daha fazla goller de atabilirdik. Kaçırdıklarımız da oldu. Ama genel olarak baktığınızda çok iyi bir maç olduğunu ve kendi beklentimiz dışında hiçbir şey gerçekleşmediğini söyleyebilirim" diye konuştu.