CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve DEM Parti ile ittifak görüşmelerine konu olan İstanbul Esenyurt ilçesi adayları açıklanmadı.
CHP Esenyurt'ta DEM Parti adayını mı destekleyecek?
DEM Parti ile “kent uzlaşısı” çerçevesinde iş birliği yapılabilecek yerler arasında geçen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de CHP'nin adayı tanıtılmadı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün partisinin adaylarını açıklamış, ancak “kent uzlaşısı” kapsamında değerlendirilen Mersin Büyükşehir, Mersin Akdeniz ve İstanbul Esenyurt adaylarını açıklamamıştı. Ayşegül Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ortak aday belirlediklerini açıklamıştı.