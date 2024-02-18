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CHP ve DEM Parti Esenyurt’ta ittifakta anlaştı! Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt adayını geri çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısında DEM Parti ile ittifak görüşmelerine konu olan İstanbul Esenyurt ilçesi adayı açıklanmadı. Peki CHP Esenyurt adayı Ali Gökmen'i geri mi çekti? Esenyurt'ta DEM Parti'nin göstereceği aday mı desteklenecek?

16:18 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
CHP’nin Esenyurt adayı çekildi mi?
CHP’nin Esenyurt adayı çekildi mi?

CHP, Ankara'da Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı düzenledi. Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve DEM Parti ile ittifak görüşmelerine konu olan İstanbul Esenyurt ilçesi adayları açıklanmadı.

CHP Esenyurt'ta DEM Parti adayını mı destekleyecek?

DEM Parti ile “kent uzlaşısı” çerçevesinde iş birliği yapılabilecek yerler arasında geçen İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de CHP'nin adayı tanıtılmadı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün partisinin adaylarını açıklamış, ancak “kent uzlaşısı” kapsamında değerlendirilen Mersin Büyükşehir, Mersin Akdeniz ve İstanbul Esenyurt adaylarını açıklamamıştı. Ayşegül Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ortak aday belirlediklerini açıklamıştı.




#CHP
#Esenyurt
#DEM Parti
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