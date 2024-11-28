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Cin Suresi Nedir? İçeriği ve anlamı

Cin Suresi Nedir? İçeriği ve anlamı

16:3828/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cin suresi konusu ve içeriği
Cin suresi konusu ve içeriği

Cin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 72. suresidir. Mekke döneminde inmiştir ve 28 ayetten oluşur. Surenin ismi, içeriğinde cinlerden bahsedilmesinden almaktadır. Sûrede cinlerin varlığı kesin bir şekilde belirtilmekte ve onların da insan gibi iman edebilecekleri, günah işleyecekleri ve hesap verecekleri vurgulanmaktadır.

Cin Suresi, Kur’ân-ı Kerîm’in yetmiş ikinci sûresidir. Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiğiiçin “
” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldüktensonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir. Peki Cin Suresi nedir, surede ne anlatılır?

Cin Suresi Nedir? İçeriği ve Anlamı

Mekke devrinde nâzil olmuştur, yirmi sekiz âyettir. Fâsılası “elif” (ا) harfidir. Adını, bir cin topluluğunun Hz. Peygamber’den (s.a.v) Kur’an dinlediğini bildiren birinci âyetten alır. Sûrenin nüzûl sebebini açıklayan rivayetlerin de temas ettiği bu dinleme olayı Ahkāf sûresinde de (46/29-31) söz konusu edilmektedir. İbn Hişâm’ın rivayetine göre (es-Sîre, I, 421-422) cinlerin Hz. Peygamber’in Kur’an okuyuşunu dinlemeleri, hicretten üç yıl önce Tâif dönüşü sırasında vuku bulmuştur. Bu sûreye, birinci âyetinin ilk kelimelerinden dolayı “Kul ûhiye” sûresi de denilir. Kur’an’da “kul” (de ki) emriyle başlayan beş sûrenin en uzunudur (diğerleri Kâfirûn, İhlâs, Felak ve Nâs sûreleridir).

Cin Sûresi'nde ne anlatılır?

Cin sûresinde, Kur’an dinleyen ve onun üstün belâgatı ile yüce gerçeklerinden etkilenip imana gelen cinlerin ilâhî vahye duydukları hayranlık dile getirilirken vahyin etkili gücü ve çarpıcı özelliği ortaya konmakta, Kur’an âyetlerinin ihtiva ettiği iman gerçekleri cinleri bile etkileyip yola getirdiği halde Mekke müşriklerinin bu gerçeklere karşı direnmelerindeki tutarsızlık gözler önüne serilmektedir. Üstelik onların inancına göre cinler sıradan yaratıklar olmayıp çok defa Tanrı yerine koyarak taptıkları ve Tanrı’ya ait yetkilerle donatılmış sanıp sığındıkları üstün varlıklardır (bk. el-En‘âm 6 / 100; es-Sâffât 37 / 158; Sebe’ 34 / 14).



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