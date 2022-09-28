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Çocuk Destek Bileşeni parası ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildiğini söyledi. Yeni sosyal yardım paketine göre, başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL’ ye yükseltildi. Peki Çocuk desteği şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? Çocuk destek bileşeni ne kadar, kimlere veriliyor?

Çocuk sayısına göre aylık ne kadar destek verilecek? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuk Destek Bileşeni nedir, kimler, nasıl başvuruda bulunur? Çocuk sayısına göre aylık ne kadar destek verilecek?
Çocuk Destek Bileşeni desteği ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Aile destek programı ile doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı da arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi. Peki Çocuk Destek Bileşeni başvuru şartı nedir, kime ne kadar çocuk parası verilecek?

Çocuk Destek Bileşeni nedir, kimler başvuruda bulunacak, şartları neler?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti.

Çocuk başına ne kadar destek ödemesi yapılacak?

  • Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

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