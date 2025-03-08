Çocuk parası ödeme detayları belli oldu! 1. 2. ve 3. çocuk yardımı ne kadar ve kaç TL oldu?

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı ve çocuk parası destekleri artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenleme ile 1., 2. ve 3. çocuk için verilen destek miktarları artırılırken, tek seferlik doğum yardımı ödemesi de güncellendi. Güncellenen doğum yardımı ve çocuk parası ödemeleri 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Başvurular e-Devlet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek. Yeni ödeme miktarları ve başvuru detayları için resmi açıklamalar bekleniyor.

ÇOCUK PARASI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda 2025 Aile Yılı’na ilişkin destekleri açıkladı. Bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL

2. çocuk: 1.500 TL

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL

TEK SEFERLİK DOĞUM YARDIMI 5 BİN LİRA OLDU