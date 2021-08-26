Özgün Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo transfer ücreti ne kadar?
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Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo transfer ücreti ne kadar?

Ronaldo'nun transferinde son durum merak ediliyor. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma gideceği bir süredir merak ediliyordu. Ronaldo'nun hangi takıma transfer olduğu ve transfer ücreti ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Peki, Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo transfer ücreti ne kadar?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo transfer ücreti ne kadar?
ronaldo

Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki geleceğine ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı. Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun takımı belli oldu.

CRİSTİANO RONALDO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Manchester City oldu.

Manchester City, Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor. Juventus, anlaşma karşılığında Gabriel Jesus'u, Manchester City ise Raheem Sterling'i takasta kullanmak istiyor.

2018'de Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Siyah Beyazlılar ile 134 maça çıktı ve 101 gol attı. Bu süre içerisinde iki şer kez İtalya Ligi ve Süper Kupası kazanan Portekizli, bir kez de İtalya Kupası'nı kaldırdı.

CRİSTİANO RONALDO'NUN TRANSFER ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Cristiano Ronaldo'yu yeniden Premier Lig'e getirmek isteyen Manchester City'nin iki yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Söz konusu teklife 'evet' demesi halinde Cristiano Ronaldo sezon başında 15 milyon avro kazanacak.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

5 Şubat 1985 doğumlu yıldız futbolcu Portekiz'de doğdu. Profesyonel ligde oynamadan önce Andorinha, C.D. Nacional ve son olarak Sporting Lizbon genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz milli takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel lige yine Sporting Lizbon'da başlayan yıldız futbolcu 2003 yılında Manchester United'da oynamaya başladı. 2006-2007 yılında yılın en iyi 3. futbolcusu seçilmiştir. 2007-2008 yılında en iyi forveti seçilen Ronaldo o sezon toplam 41 golle yıldız futbolcu yeni bir rekora imza atmıştır. Ligde 31 gol atarak gol kralı olmuştur.

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