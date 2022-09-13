Cristiano Ronaldo’ya tam 8 katı maaş!

Futbol tarihinin bir numaralı yıldızlarından birisi olarak görülen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında beklentilerin çokça altında kaldı. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde efsanesi olduğu Manchester United'a dönen Ronaldo, bu sezon ise takımdan ayrılmayı düşünüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE HASRET KALDI

Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Manchester United'da takımın en golcü oyuncusu olan ancak Şampiyonlar Ligi bileti almalarına gücü yetmeyen Ronaldo, bu turnuvada oynamak için yaz transfer dönemini kulüp arayarak geçirmişti.

37 yaşındaki oyuncuyu Chelsea, Bayern Münih, PSG ve Atletico Madrid gibi kulüplere öneren menajeri, bu ekiplerden istediği sonucu alamadı. Devler Ligi hayalleri suya düşen ve İngiliz ekibinde kalmak zorunda olan Ronaldo kendini, 20 sezon sonra Avrupa Ligi'nde mücadele ederken buldu.

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FORMASINDAN UZAK KALDI

Ronaldo, geçtiğimiz sezon Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick dönemlerinde takımının aldığı kötü sonuçların aksine 24 gollük başarılı bir performans sergilemişti.

Ancak bu sezon başında Erik ten Hag ile yeni bir döneme giren Manchester United'da Ronaldo ilk 11'deki yerini kaptırdı.

Manchester United'ın öncesi kampına katılmayan Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde çoğunlukla maçlarda sonradan şans buluyor.

Bu sezon 7 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu yalnızca 2 müsabakaya ilk 11'de başladı ve henüz gol veya asist üretemedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN ÇILGIN TEKLİF

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre; Adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımı, Cristiano Ronaldo'ya yıllık 243 milyon euroluk bir sözleşme teklif etti. Şu an Manchester United'dan yılda 31 milyon euro kazanan Portekizli yıldızın bu teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

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