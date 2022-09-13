Özgün Cristiano Ronaldoya tam 8 katı maaş
ÖZGÜN HABERLER

Cristiano Ronaldo’ya tam 8 katı maaş!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan'dan çılgın teklif geldi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Al-Hilal ve Al-Nassr, Cristiano Ronaldo için sınırları zorlamaya hazır. Peki Cristiano Ronaldo ayrılıyor mu? Hangi takıma transfer oluyor? Maaşı ne kadar? İşte tüm detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oluyor? Maaşı ne kadar?
Cristiano Ronaldo

Futbol tarihinin bir numaralı yıldızlarından birisi olarak görülen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında beklentilerin çokça altında kaldı. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde efsanesi olduğu Manchester United'a dönen Ronaldo, bu sezon ise takımdan ayrılmayı düşünüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE HASRET KALDI

Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Manchester United'da takımın en golcü oyuncusu olan ancak Şampiyonlar Ligi bileti almalarına gücü yetmeyen Ronaldo, bu turnuvada oynamak için yaz transfer dönemini kulüp arayarak geçirmişti.

37 yaşındaki oyuncuyu Chelsea, Bayern Münih, PSG ve Atletico Madrid gibi kulüplere öneren menajeri, bu ekiplerden istediği sonucu alamadı. Devler Ligi hayalleri suya düşen ve İngiliz ekibinde kalmak zorunda olan Ronaldo kendini, 20 sezon sonra Avrupa Ligi'nde mücadele ederken buldu.

FORMASINDAN UZAK KALDI

Ronaldo, geçtiğimiz sezon Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick dönemlerinde takımının aldığı kötü sonuçların aksine 24 gollük başarılı bir performans sergilemişti.

Ancak bu sezon başında Erik ten Hag ile yeni bir döneme giren Manchester United'da Ronaldo ilk 11'deki yerini kaptırdı.

Manchester United'ın öncesi kampına katılmayan Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde çoğunlukla maçlarda sonradan şans buluyor.

Bu sezon 7 maçta forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu yalnızca 2 müsabakaya ilk 11'de başladı ve henüz gol veya asist üretemedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN ÇILGIN TEKLİF

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre; Adı açıklanmayan bir Suudi Arabistan takımı, Cristiano Ronaldo'ya yıllık 243 milyon euroluk bir sözleşme teklif etti. Şu an Manchester United'dan yılda 31 milyon euro kazanan Portekizli yıldızın bu teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Ronaldo bir kez daha tarihe geçti
SPOR
Ronaldo bir kez daha tarihe geçti
Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Üst üste geçmiş halde bulundu.

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

Kimlik bilgileri tehlikede

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.