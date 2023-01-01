İngiltere Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Bu akşam Crystal Palace evinde Manchester United’ı konuk edecek. 3 maçtır galibiyete hasret olan Patrick Vierira’nın öğrencileri evinde 3 puana ulaşmak için sahaya çıkacak. Öte yandan son 19 maçında sadece bir yenilgi alana Ten Hag’ın öğrencileri bu maçı kazanarak İngiltere Premier Lig’de 2. sıraya yerleşmek istiyor. Peki Crystal Palace - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
11:16 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Crystal Palace - Manchester United
İngiltere Premier Lig hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam Crystal Palace evinde Manchester United’ı ağırlayacak. Maç detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
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