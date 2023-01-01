Crystal Palace

İtalya Süper Kupası’nda heyecan dorukta. Bu akşam kupa için Milan ve Inter karşı karşıya geliyor. King Fahd International stadyumunda oynanacak dev maçı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da eski takımına karşı forma giyecek. Peki Milan - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar.