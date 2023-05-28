Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi kim kazandı? 2. Tur canlı seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü

ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Türkiye geneli Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2. tur seçim sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile 28 Mayıs 2. tur