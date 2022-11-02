Cumhurbaşkanı Erdoğan 21.30'da canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği 'Gündem Özel' programında ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un sorularına yanıt verecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 21.30'DA NE AÇIKLAYACAK?

Erdoğan'ın Togg, Türkiye Yüzyılı, EYT, Kılıçdaroğlu'nun çirkin uyuşturucu iftirsı ve iç siyasete ilişkin konuların yanı sıra Yunanistan'ın tahrik politikası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Suriye meselelerine dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KONULAR SORULACAK

Başkan Erdoğan Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla neler değişecek? 2023 seçimlerine giderken siyasilerin ittifakların mesajları nasıl okunmalı? Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlara verilecek müjdeler neler? Türkiye enerji alanında söz sahibi ülkeler arasına mı giriyor? Yerli projelerde üretim süreci hangi aşamada?" gibi sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

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Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın TOGG, asgari ücret, EYT gibi konulara ilişkin de açıklamalar yapabileceği belirtiliyor.

OCAK 2023'DE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı. Kanun gereği asgari ücrete bir yıl arayla en az bir defa zam yapılması gerekiyor. Temmuz ayında gelen zamla birlikte Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili zorunluluk ortadan kalkmış oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla Aralık ayındaki zamla ilgili de kapıları araladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin de açıklamada bulunması bekleniyor.