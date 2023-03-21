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Özgün

YSK’dan Cem Uzan ve kardeşine red, Fatih Erbakan ile Ahmet Özal için kritik saat 17:00

Yüksek Seçim Kurulu, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı başvuruda bulunan Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddedildi. YSK, Fatih Erbakan ile Ahmet Özal’ın adaylığı konusunda eksik evrak verdiğini tespit etti. Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00’ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.

11:27 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
YSK 2023 cumhurbaşkanı adayları

YSK 2023 cumhurbaşkanı adayları

Yüksek Seçim Kurulu, internet sitesinden, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Cem Uzan

Bu kararlara göre, Hakan Uzan ile Cem Uzan‘ın başvurularını, bizzat YSK’ye yapmadığı belirlendi. Hakan Uzan ile Cem Uzan’ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi. Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz‘ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

Fatih Erbakan

Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı oldu mu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi. İrfan Uzun‘un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan‘ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.

Ahmet Özal

Ahmet Özal’ın adaylığını YSK kabul etti mi?

Türkiye İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal‘ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

Duran Güveninir‘in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten‘in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş‘ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.

Levent Akyollu‘nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz‘ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, iki vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi. Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00’ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. Oy kullanılacak gümrük kapıları belirlendi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girecek. Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim takvimi işlerken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#Fatih Erbakan
#cem uzan
#ysk
#2023 seçimleri
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