Cumhuriyet Bayramı Tatili 2025: Yarın (28 Ekim) okullar tatil mi, ders var mı? 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? İşte tarihler

Cumhuriyet’in 102. yılına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan gözünü 28-29 Ekim tatiline çevirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Peki 28 Ekim’de okullar tatil mi, mesai saatleri nasıl olacak? Resmî takvime göre 28 Ekim Salı günü yarım gün, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Öğrenciler 28 Ekim sabahı ders başı yapacak, öğle saatlerinden sonra tatil başlayacak. Kamu kurumları, üniversiteler ve bankalar öğleden sonra kapılarını kapatacak. 29 Ekim’de ise tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu meydanlara taşacak. Bayram kutlamaları, konserler, fener alayları ve resmî törenlerle Türkiye genelinde gün boyu sürecek. Tatil toplamda 1,5 gün olacak; 30 Ekim Perşembe günü ise eğitim ve mesai düzeni normale dönecek.





28 Ekim yarım gün resmî tatil

Her yıl olduğu gibi 2025’te de 28 Ekim Salı günü öğleden sonra resmi tatil kapsamına giriyor. Bu nedenle kamu kurumlarında, okullarda ve üniversitelerde 13.00’e kadar ders ve mesai yapılacak. Saat 13.00’ten itibaren ise resmi tatil başlayacak.

Öğrenciler sabah derslerine girecek, öğle sonrasında okullar kapanacak. Aynı şekilde kamu kurumlarında çalışan memurlar da öğleden sonra izinli sayılacak.





29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Tam gün tatil

29 Ekim Çarşamba günü, tüm yurtta resmi tatil ilan edildi. Bu kapsamda; Okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı olacak.

Bankalar ve noterler hizmet vermeyecek. Özel sektör çalışanlarının durumu ise işyerinin çalışma politikalarına bağlı olacak. Bazı işletmeler, resmi tatil günlerinde ek mesai ücreti karşılığında çalışmaya devam edebilecek.





Cumhuriyet coşkusu yine meydanlarda

Yurt genelinde 29 Ekim sabahından itibaren resmî törenler, fener alayları, konserler ve kutlamalar yapılacak. Şehir meydanları kırmızı-beyaz bayraklarla donatılacak. Büyük şehirlerde Valilik ve Belediyeler tarafından organize edilen etkinlikler gün boyu sürecek.





Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

2025 yılı için Cumhuriyet Bayramı tatili toplamda 1,5 gün sürecek:

28 Ekim Salı (öğleden sonra)

29 Ekim Çarşamba (tam gün)

30 Ekim Perşembe günü ise eğitim ve çalışma hayatı normal düzenine dönecek.







