DGS sınavı ne zaman? ÖSYM DGS sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihleri

DGS 2023 sınav tarihi ve başvuru günleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan DGS ile ilgili ayrıntılar adayları meraklandırdı. DGS 2023 hangi ayda, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 yılında DGS sınavına hazırlanan öğrencilerin bilmesi gerekenler...

DGS 2023 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi belli oldu.

DGS 2023 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS başvuruları 26 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.

DGS 2023 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2023 olarak belirlendi.

DGS 2023 NE ZAMAN?

DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.

DGS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2023 sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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DGS 2023 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

DGS NEDİR?

DGS’nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Dikey geçiş sınavıyla ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı vardır. Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılan bir sınav türüdür. DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir. Dikey geçiş sınavı sadece 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar içindir. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuruda bulunacak adaylara meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma koşulu aranmaktadır.

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DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

DGS’ye kimler girebilir sorusunun yanıtı ile devam edelim. Yukarıda da tanımladığımız üzere herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümünden mezun olmuş ya da olabilecek durumda olan öğrencilerin katılabildiği bir sınavdır. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınav türüdür. Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurabilir. Sınava ön lisans programlarından mezun olan adayların yanı sıra son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuru yapabilir. DGS’ye yurt dışından da başvuru yapmak mümkündür. Birtakım nedenlerden dolayı başvuruların yapılacağı tarihlerde yurt dışında bulunmak durumunda olan ve başvuru merkezine gidemeyecek durumda olan adaylar için de başvuru imkânı vardır

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