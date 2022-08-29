ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS tercih sonuç tarihi

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce adayın gündeminde yerini alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 24 Ağustos 2022’de başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? ÖSYM 2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

DGS Tercihleri ne zaman sona erecek 2022?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) 3 Temmuz’da gerçekleştirildi. ÖSYM 2022 DGS sonuçlarını 11 Ağustos’ta erişime açtı. DGS sonuçlarının ardındana ÖSYM bu kez de tercih sürecini başlattı. ÖSYM tercih kılavuzuna göre, 2022-DGS tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. 2022 DGS tercih kılavuzu için tıklayın

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılmıştı.

Bu bilgilere göre bu sene de tercih sonuçlarının 8 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz. DGS tercih sonuçları 2022 sorgulama ekranı için tıklayın

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