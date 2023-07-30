İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sona erdi. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...

2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Ancak sınav sonuç saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmıyor. Ancak yoğunluk yaşanmaması için ÖSYM’nin sınav sonuçlarını sabah saat 11.00’a kadar erişime açması bekleniyor.

DGS sonuçları ekranı nasıl öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar testte yer alan sayısal ve sözel bölümdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını görüntüleyecek. Ayrıca adayların yerleştirme işlemlerinde kullanacakları DGS puanları ile beraber ön lisans başarı puanı sonuç ekranında yer alacak.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından iki yıllık ön lisans diploması alan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılan bir sınavdır. DGS, her yıl Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

DGS sayısal, sözel bölümü soru sayısı, sınav süresi

DGS, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sayısal bölümde matematik ve geometri soruları, sözel bölümde ise Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve mantık soruları yer almaktadır. DGS'de toplam 120 soru sorulur ve sınav süresi 150 dakikadır.

DGS’den başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?

DGS'de başarılı olmak için en az 160 puan almak gerekir. DGS puanı, 4 yıllık lisans programlarına başvuruda kullanılmaktadır. DGS puanı ile yüksek puan alan adaylar, daha iyi üniversitelere ve daha iyi bölümlere yerleşme şansına sahiptir.

DGS, iki yıllık ön lisans diploması alan öğrenciler için önemli bir sınavdır. DGS ile öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilir ve kariyerlerinde daha iyi bir konuma gelebilirler.







