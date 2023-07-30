|
Özgün

DGS sınav sonuçları için kritik haftaya giriliyor! İşte, ÖSYM tarafından açıklanan takvim

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için ile ilgili beklenen tarih iyice yaklamış durumda. ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen DGS sınavı 16 Temmuz’da gerçekleştirildi. DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. 2023 DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, ÖSYM 2023 DGS sınav sonuçlarını açıkladı m? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:21 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Sonuçları

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Sonuçları

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sona erdi. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2023 ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...

2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları 11 Ağustos Cuma günü duyurulacak. Ancak sınav sonuç saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmıyor. Ancak yoğunluk yaşanmaması için ÖSYM’nin sınav sonuçlarını sabah saat 11.00’a kadar erişime açması bekleniyor.

DGS sonuçları ekranı nasıl öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar testte yer alan sayısal ve sözel bölümdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını görüntüleyecek. Ayrıca adayların yerleştirme işlemlerinde kullanacakları DGS puanları ile beraber ön lisans başarı puanı sonuç ekranında yer alacak.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından iki yıllık ön lisans diploması alan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için yapılan bir sınavdır. DGS, her yıl Temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

DGS sayısal, sözel bölümü soru sayısı, sınav süresi

DGS, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sayısal bölümde matematik ve geometri soruları, sözel bölümde ise Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe ve mantık soruları yer almaktadır. DGS'de toplam 120 soru sorulur ve sınav süresi 150 dakikadır.

DGS’den başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?

DGS'de başarılı olmak için en az 160 puan almak gerekir. DGS puanı, 4 yıllık lisans programlarına başvuruda kullanılmaktadır. DGS puanı ile yüksek puan alan adaylar, daha iyi üniversitelere ve daha iyi bölümlere yerleşme şansına sahiptir.

DGS, iki yıllık ön lisans diploması alan öğrenciler için önemli bir sınavdır. DGS ile öğrenciler, lisans programlarına geçiş yapabilir ve kariyerlerinde daha iyi bir konuma gelebilirler.



ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

#DGS
#dgs sonuçları
#ösym
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL yeni dönem kayıtları bekleniyor! Açık öğretim kayıt yenileme ne zaman başlayacak?