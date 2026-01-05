Dünyanın enerjisi Türkiyesiz olmaz

Alparslan Bayraktar





Enerji politikamızı, ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumun gereğine uygun olarak şekillendiriyoruz. Çok taraflı, çok boyutlu bir perspektif dahilinde bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerimizi, kazan-kazan anlayışıyla inşa ediyoruz. Enerjinin herhangi bir alanında tek taraflı bir bağımlılıktan kaçınarak karşılıklı yarar zemininde bir denge oluşturuyoruz.

Milli çıkarlarımıza odaklanan bu anlayışın temelinde enerjide merkez ülke olma hedefimiz bulunuyor. Enerjinin gelip geçtiği bir transit ülkeden ziyade; enerji ticaretinin merkezinde, farklı kaynakları bir potada eriten, uygun fiyatlı ve güvenilebilir enerji arzı sağlayan, teknolojiyi geliştiren, inovasyona büyük önem veren bir vizyonla hareket ediyoruz. Bir başkasının çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmektense kendi eksenimizi oluşturuyoruz.

Özellikle pandemi sonrasında emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, tedarik zincirlerindeki kırılmalar, küresel ve bölgesel krizler, enerji güvenliğinin sadece ekonomik değil stratejik bir mesele olduğunu gözler önüne serdi. Bu gerçekliğin uzun süredir farkındayız ve politikalarımızı bu bilinçle inşa ediyoruz.

Farklı kaynaklara ve formlara ayrıca çeşitli güzergahlara dayalı bir tedarik mimarisine sahibiz. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla doğal gaz alıyoruz. Çeyrek asrı aşan stratejik hedefimiz doğrultusunda Türkmenistan doğal gazını swap yoluyla ülkemize getiriyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki yerli üretimimizin yanı sıra uzun dönemli LNG anlaşmalarıyla da bölgesel veya küresel şokların etkisini en aza indiriyoruz.

Kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde son bir yılda 155 milyar metreküplük uygun maliyetli ve uzun vadeli LNG anlaşmaları imzaladık. Halihazırda, 22 ülke ve 33 şirketten gaz tedarik edebilen bir konuma geldik. “Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiyesiz olmaz.” diyerek ihtiyaç fazlası olan doğal gazı Bulgaristan ve Yunanistan’ın yanı sıra sınırımızın olmadığı Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Kuzey Makedonya’ya satıyoruz. Azerbaycan ve Katar ortaklığında boru hattı ile Suriye’ye doğal gaz ihraç ediyoruz.

Petrolde; Azerbaycan, Irak ve Rusya’daki sahalarda mevcut ortaklıklarımız ile üretimimiz sürüyor. Somali’de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2026 yılında ilk sondajı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Nijer’de altın arama faaliyetlerinde ilk fazı tamamladık ve çok yakın bir zamanda üretime geçmeyi planlıyoruz.

Hazar’ı, Türk dünyasının birleştirici bir unsuru olarak görüyoruz. Orta Asya’da üretilecek yenilenebilir enerji kaynaklı elektriği Hazar’ın batısına taşımayı öngören ‘Yeşil Enerji Koridoru’ projesine büyük ehemmiyet veriyoruz. Bu proje sayesinde “Asya’nın enerji geleceği

Türkiyesiz olmaz.” mottosuyla üretilen elektriği önce Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya taşımak istiyoruz.

Ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamak, kaynak çeşitliliğini artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla proaktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Pakistan’la yakın zamanda deniz ve kara sahalarında petrol ve doğal gaz aranmasına yönelik anlaşma imzaladık. Libya, Irak, Umman, Kazakistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Nijer’le yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

Nükleer enerjide ABD ile imzaladığımız Stratejik Sivil Nükleer İş Birliği Anlaşması, büyük ölçekli santrallerden küçük modüler reaktörlere uzanan geniş bir teknik ve ekonomik iş birliği zeminini bizlere sunuyor. Güney Kore ile vardığımız anlaşma doğrultusunda başta Sinop’taki nükleer santral projemiz olmak üzere bu alandaki birçok konuda ortak çalışmaları yürütmeyi hedefliyoruz.