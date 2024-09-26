Dışişleri Bakanlığı, Meslek Memuru Giriş sınavı başvuruları 16 Ağustos 10 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı, Meslek Memuru alanında alım yapıyor. Şartları yerine getiren adaylar önce yazılı bir sınava, ardından da sözlü bir mülakata tabi tutulacak. Yazılı sınavdan ortalama 70, sözlü mülakattan da 70 alan adaylar kadroya girmek için hak kazanacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MESLEK MEMURU ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı aşaması 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.

MESLEK MEMURU ALIMI YAZILI SINAVI NASIL OLACAK?

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

- Türkçe Kompozisyon

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

b) Yazılı sınavın Türkçe Kompozisyon dışındaki bölümleri, başvuru yapılan kategoriye göre yukarıdaki tabloda sınavın yapılacağı belirtilen dillerde düzenlenecektir.

c) Yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS’de veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarında elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:

- İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın tüm bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaydıyla her bir bölümden en az 60 puan alınmış olması gerekmektedir.

- İlave puan alma imkânı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS’den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkânı bulunması halinde, YDS/e-YDS’den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80’in üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bunun için daha düşük olan YDS/e-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.

ç) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

MESLEK MEMURU ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, analiz, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.