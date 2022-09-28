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Diyarbakır Haberleri: Zincirleme kazada 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesinde meydana gelen korkunç kazada 3 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada 8 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakır Haberleri: Zincirleme kazada 3 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır kaza

Dün gece Diyarbakır Çermik ilçesinde zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri kaza bölgesinde ilk müdahaleleri yaptı. 3 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, dün gece Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

Hasta yakınıyla doktorun görüntüleri tartışmalara neden olmuştu.
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