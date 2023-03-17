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Diyarbakır sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Diyarbakır imsak vakti kaçta?

Diyarbakır sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Diyarbakır imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

15:20 . 17/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
​​Diyarbakır İmsakiye: 2023 Diyarbakır İftar Vakti - Diyarbakır Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

​​Diyarbakır İmsakiye: 2023 Diyarbakır İftar Vakti - Diyarbakır Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

İmsakiye 2023 Ramazan ayında iftar, sahur ve imsak vakti saatlerini takip etmek adına büyük önem taşıyor. Bu sene 23 Mart’tan 21 Nisan’a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için 2023 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 Diyarbakır imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

Diyarbakır iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Diyarbakır Ramazan imsakiyesi ve Diyarbakır iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sahur vakti nedir?

Sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Sabah ezanı okununcaya dek olan sahur kelimesi, sözlükte “sabah olmadan önceki zaman, gecenin son üçte biri” olarak geçer. Fecr vaktinden önce yemek ve su ihtiyacımızı karşılayarak günün orucunu tutmaya hazırlandığımız sahur vakti, her gün birkaç dakika değişiklik göstermektedir. Bu nedenle on bir ayın sultanı Ramazan ayı süresince
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2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimse abdest alırken bilmeyerek boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabiResûlullah'a (s.a.s.); “Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resulullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) sana Allah yedirip içirdi.”(EbûDâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir. Şâfiî mezhebine göre orucu bozan bir işi; gerek hataen, gerek unutarak yapmakla oruç bozulmaz.

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih’in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü’l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî’, I, 290).



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Diyarbakır sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Diyarbakır imsak vakti kaçta?
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