Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz aboneliklerinde tüketicilere kolaylık getirecek yeni düzenlemeler için çalışma başlattı. Henüz taslak aşamasında olan Doğalgaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte, bağlantı bedelinin 12 taksite bölünmesi ve dar gelirli vatandaşlardan güvence bedeli alınmaması öngörülüyor. Düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Doğalgaz aboneliği bağlantı bedeli ne kadar, kaç taksitle ödenecek?

EPDK tarafından hazırlanan taslağa göre, doğalgaz aboneliği sırasında alınan yaklaşık 7 bin 500 TL’lik bağlantı bedeli, tüketicinin isteğine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksit arasında ödenebilecek.

Mevcut uygulamada bu bedel en fazla 3 taksite bölünebiliyordu. Yeni sistem, abonelik işlemleri sırasında vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Doğalgaz aboneliği güvence bedeli kimlerden alınmayacak, muaf olan kişiler kimler?

Taslak yönetmelikte yer alan bir diğer maddeye göre, 65 yaş üstü muhtaç aylığı veya düzenli sosyal yardım alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak. Halihazırda bu bedeli ödemiş olan tüketicilere ise tutar 12 eşit taksitle geri ödenecek.