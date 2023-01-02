Özgün Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü en düşük 18,6823 ve en yüksek 18,7273 seviyelerini gören dolar, günü 18,7093'ten tamamladı. Dolar, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,7250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,6160'tan satılıyor. Peki dolar yükselecek mi? İşte uzman görüşüyle cevap.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar bugün kaç TL?
Dolar

Dolar, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,7250 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, küresel piyasalarda, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade ederek, hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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