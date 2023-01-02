Dolar/TL, 18,73 seviyesinden işlem görüyor

Dolar, haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,7250 seviyelerinde işlem görüyor.
DOLAR YÜKSELECEK Mİ?
Analistler, küresel piyasalarda, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade ederek, hafta boyunca yoğun seyredecek makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün direnç, 103'ün destek konumunda bulunduğunu söyledi.