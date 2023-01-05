Dolar/TL, 18,75 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7510 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLARDA BEKLENTİLER NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarındaki resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların doları baskıladığını söyledi.

Tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de, nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydeden analistler, Fed üyelerinin bugün yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103,7'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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