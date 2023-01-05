Özgün Dolar/TL, 18,75 seviyesinden işlem görüyor
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Dolar/TL, 18,75 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 18,7137 ve en yüksek 18,7730 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 18,7399'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 18,7510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,8900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,6090'dan satılıyor. Peki dolarda beklentiler ne? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar bugün kaç TL?
Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7510 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLARDA BEKLENTİLER NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarındaki resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların doları baskıladığını söyledi.

Tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de, nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydeden analistler, Fed üyelerinin bugün yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103,7'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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