Dolar bugün ne kadar? 8 Aralık Perşembe 18,61-18,67 bandında hareket eden dolar/TL, günü de 18,6436 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,8750'den satılıyor. Peki dolar yükselecek mi? İşte analist yorumları.

Abone Ol