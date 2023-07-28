Drone pilotluğu nedir, ne iş yapar, mezunları hangi işlerde çalışabilir?

‘Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar uzmanı nedir, ne iş yapar?’ sorusu YKS sınavına girerek bu bölümü okumak isteyen binlerce aday tarafından araştırılıyor. Günümüz teknolojisinde hibrit ve elektrikli taşıtların artmasıyla birlikte bu alanda işçi ve uzman kişilere de ihtiyaç artıyor. Geleceğin mesleği olarak nitelendirilen Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler otomotiv sektöründen enerji şirketlerine kadar geniş bir yelpazede iş imkanı bulabilirler. Peki, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar uzmanı nedir, ne iş yapar, mezunları hangi işlerde çalışabilir? İşte detaylar.