Drone pilotluğu nedir, ne iş yapar, mezunları hangi işlerde çalışabilir?
YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte kendine en uygun bölümü okumak isteyen üniversite öğrencileri araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümü okumak isteyen birçok üniversite öğrencisi mezun olduktan sonra hangi işlerde çalışabileceğiniz merak ediyor. ‘Drone pilotluğu nedir, ne iş yapar?’ sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.
DRONE PİLOTLUĞU NEDİR, NE İŞ YAPAR, MEZUNLARI HANGİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR?
Drone pilotluğu, insansız hava araçları olarak bilinen dronları uçurmak, yönetmek ve kontrol etmekle ilgili bir meslektir. Drone pilotları, uzaktan kumandalı sistemler veya otomatik uçuş yazılımları kullanarak dronları havada yönlendirir ve kontrol ederler. Bu meslek, farklı sektörlerde farklı amaçlarla kullanılan dronların uçuş operasyonlarını gerçekleştirme ve denetleme işlevini üstlenir.
Drone pilotlarının işleri şunları içerebilir:
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümünü okuyarak drone pilotu olunabilir. Havacılık, mühendislik, coğrafi bilgi sistemleri, tarım veya benzer alanlarda eğitim almış kişiler bu alanda daha iyi bir temel ve anlayışa sahip olabilirler.
Drone pilotu olan mezunlar, drone teknolojilerinin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile birlikte birçok sektörde iş fırsatları bulabilirler. Özel drone şirketleri, medya kuruluşları, inşaat firmaları, tarım şirketleri, arazi analizi hizmeti sağlayan şirketler, güvenlik şirketleri, arama kurtarma ekipleri ve hükümet kurumları gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca, freelance olarak çalışma fırsatları ve proje bazlı işler de mevcuttur.