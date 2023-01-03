Özgün Dul ve yetim aylığı zam oranı
ÖZGÜN HABERLER

Dul ve yetim aylığı zam oranı

Milyonlarca memur ve emeklilere yapılacak zam oranları, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle netlik kazanacak. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne olacak? Dul ve yetim maaşı ne kadar kaç TL oldu? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dul ve yetim aylığı ne kadar 2023? Dul ve yetim maaşı ne kadar kaç TL oldu? Dul ve yetim maaş zam oranı
Dul yetim aylığı ne kadar?

Başta memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisinin başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklandı. Dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının geride bıraktığı eşine ve çocuklarına bağlanan aylıktır. Peki Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 Dul ve yetim aylığı arttı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.

2023 dul ve yetim aylığı ne kadar?

2023 yılında verilmesi planlanan zamlı dul ve yetim aylığının değişim oranının, ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir.

Dul maaşı alma şartları neler?

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar? Memur, SSK ve Bağkur emekli zam oranları
ÖZGÜN
En düşük emekli maaşı ne kadar? Memur, SSK ve Bağkur emekli zam oranları
Türkiyeden çıkıyor

Türkiye'den çıkıyor

Dünyanın her yerine gidiyor.
Sisli hava kaç gün sürecek?

Sisli hava
kaç gün sürecek?

​Hava durumu tahminleri il il yayınlandı.
Olası üçzam senaryosu

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

​Aralık ayında beklentilerin altında gerçekleşti.

Seçim tarihi erkene alınır mı?

Seçim tarihi erkene alınır mı?

​MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçimler zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız.

​PKK'dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi.

14 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

​254,2 milyar dolar.

Araçlar ilerleyemedi çok sayıda sefer iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.