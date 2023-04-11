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Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu?

Dul/yetim maaşlarına zam yapıldı. En düşük emekli maaşı alt sınırının 5 bin 500 liradan 7500 TL'ye yükselmesiyle birlikte yüzbinlerce vatandaşın yararlandığı dul ve yetim maaşlarında da artış oldu. Peki Dul ve Yetim maaşına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

09:19 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Dul ve yetim maaşı

Dul ve yetim maaşı

En düşük emekli maaşının 7.500 TL seviyesine yükselmesiyle birlikte dul ve yetim aylıkları da gündemdeki yerine aldı. Hem bayram ikramiyeleri hem de maaşlarda yaşanan artışın ardından bu haktan yararlananlara da zam geldi.

DUL VE YETİM MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi, dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

En düşük emekli maaşı alt sınırı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselmesinin sonucunda en düşük sınırdan dul ve yetim aylığı maaşı alanların aylıkları yüzde 36,36 oranında arttı.

Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.

Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi de Nisan ayından itibaren bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarken, yüzde 82'lik bu artış da dul ve yetimlere yansıyacak.

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI NİSAN AYINDA MI YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '2023 yılı nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır.' denildi. Bu doğrultuda En düşük emekli aylığından dul ve yetim aylığı alanların nisan ayında maaşlarını zamlı alması bekleniyor.



#dul maaşı
#yetim maaşı
#maaş zammı
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