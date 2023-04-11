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Depremzede kira yardımı ne zaman yatacak?

Ülkemizde yaşanan depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor.Afetzedelere birtakım ödemeler yapılmaya başlandı. AFAD deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için "Afetzede Barınma Desteği" verecek. AFAD tarafından ödenecek olan kira yardımının ne zaman yatırılacağı merek ediliyor. Peki kira desteği için tarih belli oldu mu?

09:07 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kira yardımı

Kira yardımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği ödemesi yapılıyor. Peki, depremzede kira yardımı ne kadar, ne zaman ödenecek?

DEPREM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımının hangi tarihte hak sahiplerinin hesaplarına yatacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki süreçte, kira desteği ile ilgili açıklama gelebilir.



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#afad
#kira desteği
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