10 ülke Filistin’i tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İbranice ve Arapça paylaşım yaparak, yarın Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron'un bir danışmanı ise 10 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını ve Birleşmiş Milletler'de bunun duyurusunun yapılacağını duyurdu.Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Malta, Andorra ve San Marino'nun ortak bir açıklama ile tanıma kararını duyuracağı belirtildi. Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi" diye yazdı. Portekiz Dışişleri Bakanlığı