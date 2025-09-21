10 ülke Filistin’i tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medyada İbranice ve Arapça yayınladığı mesajda pazartesi günü (yarın) Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı. Macron’un danışmanı ise 10 ülkenin Filistin’i tanıma kararı aldığını söyledi. Bu ülkeler Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Malta, Andorra ve San Marino.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İbranice ve Arapça paylaşım yaparak, yarın Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron'un bir danışmanı ise 10 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını ve Birleşmiş Milletler'de bunun duyurusunun yapılacağını duyurdu.Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Malta, Andorra ve San Marino'nun ortak bir açıklama ile tanıma kararını duyuracağı belirtildi. Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi" diye yazdı. Portekiz Dışişleri Bakanlığı
ABD’DEN 'FİLİSTİN’İ TANIMAYIN' MEKTUBU
Portekiz Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Portekiz'in bugün günü Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu. Bakanlık, Filistin Devleti'nin resmen tanınmasının, gelecek hafta düzenlenecek olan Üst Düzey Konferans'tan önce gerçekleşeceğini belirtti. Öte yandan ABD, Filistin devletinin tanınmaması için elinden geleni yapıyor. ABD Kongre üyeleri, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasını reddetmeleri için Fransa, Kanada, İngiltere ve Avustralya'ya mektup gönderdi. Cumhuriyetçi Partiden Elise Stefanik’in önderliğinde yazılan mektuba 25 Kongre üyesi ve Senatör imza verdi. “Bir Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması, doğrudan müzakere ilkelerini baltalıyor ve İsrail’in güvenliğini tehlikeye atıyor” denilen mektupta, Filistin’i tanıyacak olan devletlerin barışı ve İsrail güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.