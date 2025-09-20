Yeni Şafak
Atina’da Filistin eylemi: İsrailli yatırımcıların oteli hedef alındı

15:3120/09/2025, Cumartesi
AA
Atina'da Filistin destekçileri, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen bir grubun, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto ettiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen "Anti-siyonist Meclis" isimli grup, bir internet sitesinden yaptıkları yazılı açıklamada, İsrailli yatırımcılara ait otele kırmızı boya döktüklerini, otelin camlarına Filistin'i destekleyen sloganlar yazdıklarını ifade etti.

İsrailli yatırımcıların yoğun olarak Atina'da gayrimenkul aldıklarına dikkati çekilen açıklamada, "Siyonist katillerin ve destekçilerinin mahallelerimizde hoş karşılanmadığını ve sözde yatırımcıların kanlı şekellerinin hedef alınacağını açık bir şekilde ortaya koyduk. Bu çerçevede 13 Eylül'de İsrailli yatırımcıların oteline müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki soykırıma yatırım tepkisi

Açıklamada, söz konusu otelin yatırımcısının Yunanistan'ın başka şehirlerinde de otellere sahip olduğu kaydedilerek, "Sermaye, turizm ve hoş vakit geçirme 'satarak', Filistin halkının soykırımına yatırımda bulundukça, bizi karşısında daha da mücadeleci bulacak." ifadesi yer aldı.

Gazze'nin bir yangın yerine döndüğü vurgulanan açıklamada, Yunanistan hükümetinin İsrail ile müttefiklik ilişkisi de eleştirildi.

Açıklamaya, otele kırmızı boya atıldığını ve camlara Filistin'i destekleyen sloganlar yazıldığı anları gösteren video da eklendi.



