101 yaşında koronavirüsü yenen adam İtalya'ya umut oldu

1919 yılında doğan 'Bay P'ye geçen hafta yapılan testte koronavirüs tespit edilmişti. Testin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, dün itibariyle taburcu edilip ailesi tarafından evine götürüldü.

1918-1920 yıllarında en az 50 milyon insanın ölümüne neden olan 1918 grip salgını sırasında doğan Bay P, o salgında hasta olmamıştı.

Rimini Belediye Başkan Yardımcısı Gloria Lisi "100 yaşından büyük bir insanın iyileşmesi hepimiz için bir umut kaynağı oldu. Her gün koronavirüsten ölen yaşlıların üzücü hikayelerini izliyoruz ama Bay P hayatta kaldı. 101 yaşında bile geleceğin belirlenemeyeceği dersini verdi. Bu olay tüm İtalyanlara gelecek için umut verdi" ifadelerini kullandı.

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